İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

28.12.2020 19:06 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:57

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 beraber kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 beraber kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta galip geldikleri için morallerinin yüksek olduğunu, o yüzden de maça iyi başladıklarını söyledi.

İlk 15 dakikada bir gol bulduklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"İki tane de yüzde yüz gol kaçırdık. Bu golleri atabilseydik, maçı kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Çaykur Rizespor'un baskılı oyunu karşısında biraz geri çekildik. Çaykur Rizespor'un da pozisyonları vardı. İlk devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarı oyunu dengeledik ama duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sakat ve hasta oyuncularımız nedeniyle takımda rotasyon yapamıyoruz. Hep aynı oyunculara yüklendiğimiz için yük dağılımını yapamıyoruz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı, maç 1-1 berabere bitti. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik. Kazanabilirdik de. Bir puan için oyuncularımı tebrik ediyorum."

Tomas: "1 puanla ayrılmak da fena değil"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Konya deplasmanın zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını söyledi.

Maça kötü başladıklarını ve duran toptan kötü bir gol yediklerini anlatan Tomas, "İlk yarının ortasında toparladık, güzel paslar da yaptık. İkinci devreye daha iyi başladık. Hem kenardan hem de merkezden hücum yaptık. Gol de attık. Ayrıca 2-3 tane daha pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılmak da fena değil." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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