Son dakika haberi... İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir

02.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:08
Son dakika haberi... İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir

Son dakika gündem haberi: İslami Cihad Hareketi, askıda kalan birtakım meseleler nedeniyle Filistin seçimlerinin yapılma ihtimalinin şüpheli olduğunu bildirdi.

İslami Cihad Hareketi, askıda kalan birtakım meseleler nedeniyle Filistin seçimlerinin yapılma ihtimalinin şüpheli olduğunu bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Nafiz Azzam AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelecek dönemde seçim yapma olasılığını beklemek zor." ifadelerini kullandı.

"Fetih Hareketi ve Hamas arasındaki görüşmeler, olumlu atmosferde geçmesine rağmen hala askıda kalan bazı meseleler var." diyen Azzam, bu konuya ilişkin detay vermedi.

Azzam, İslami Cihad'ın tüm taraflarca uzlaşıya varılması halinde Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine katılacağını yineledi.

Hareketin tutumunun açık olduğunu kaydeden Azzam, Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine katılmaya hazır olduklarını, bu seçimlerin tüm Filistinlileri temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İslami Cihad Hareketine göre Filistin Ulusal Konseyi seçimleri, Oslo Anlaşması'na bağlı olan devlet başkanlığı ve yasama seçimlerinden tamamen farklı."

Yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden en üst yasama organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 750 üyesi bulunuyor.

Filistin Ulusal Yönetimi, 1993'te FKÖ ile İsrail arasındaki Oslo görüşmeleri sonrasında Batı Şeria ve Gazze'de kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mert Fırat Hazal Kaya Aleyna Tilki
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 19:09:52. #1.15#
title