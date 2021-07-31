Son dakika haberi! İslami Cihad: ABD, İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İslami Cihad: ABD, İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak oluyor

Son dakika haberi! İslami Cihad: ABD, İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak oluyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gazze'de İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olduğunu bildirdi.

Gazze'de İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olduğunu bildirdi.

İslami Cihad'ın sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e 18 adet CH-53K helikopteri satmayı onaylamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in şiddet, öldürme ve ırkçılık üzerine kurulduğunu ve bunda ona ABD ile Batı'dan gelen desteğin yardımcı olduğunu belirten Şihab, "ABD'nin İsrail'e silah ve askeri teçhizat temin etmesi, bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olma ve Tel Aviv'in terör faaliyetlerini destekleme anlamına gelmektedir." dedi.

Şihab, ABD'nin silahlarının, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sivil ve çocukların öldürülmesinde kullanıldığını kaydetti ve ABD'nin desteği sürdükçe güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 3,4 milyar dolarlık anlaşma kapsamında İsrail'e 18 adet CH-53K helikopteri satışının onaylandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 79 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 79 Filistinliyi yaraladı
İsrail'in uluslararası havaalanının parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu
İsrail'in uluslararası havaalanının parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Tuğba Özay Oğulcan Engin Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İslami Cihad: ABD, İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:59:49. #1.16#

title