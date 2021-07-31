Son dakika haberi! İslami Cihad: ABD, İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak oluyor

Gelen son dakika haberine göre Gazze'de İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olduğunu bildirdi.

Gazze'de İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İsrail'e silah satarak bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olduğunu bildirdi.

İslami Cihad'ın sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e 18 adet CH-53K helikopteri satmayı onaylamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in şiddet, öldürme ve ırkçılık üzerine kurulduğunu ve bunda ona ABD ile Batı'dan gelen desteğin yardımcı olduğunu belirten Şihab, "ABD'nin İsrail'e silah ve askeri teçhizat temin etmesi, bölge güvenliğinin baltalanmasına ortak olma ve Tel Aviv'in terör faaliyetlerini destekleme anlamına gelmektedir." dedi.

Şihab, ABD'nin silahlarının, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sivil ve çocukların öldürülmesinde kullanıldığını kaydetti ve ABD'nin desteği sürdükçe güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 3,4 milyar dolarlık anlaşma kapsamında İsrail'e 18 adet CH-53K helikopteri satışının onaylandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu