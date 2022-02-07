Son dakika haberi: İslahiye'de zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kız çocuğuyla çöpten yiyecek topluyor gibi dilencilik yaptığı belirlenen kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Yenimahalle'de kız çocuğuyla çöp konteynerinde yiyecek topladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler ve mahalle muhtarı, kadın ve çocuğun ihtiyaçları giderildikten sonra memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderdi.

Dilencilik yaptığı belirlenen kadın, çocuğuyla tekrar ilçeye geldiği bilgisi üzerine zabıta ekipleri, kadını ve çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.