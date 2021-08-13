Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
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Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,aniden başlayan yağış hayatı olumsuz şekilde etkilerken çocukları ise sevindirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,aniden başlayan yağış hayatı olumsuz şekilde etkilerken çocukları ise sevindirdi.

İlçede öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilerken, çocuklar yağmur altında koşuşturarak sevinçlerini gösterdiler. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerek kendilerini korurken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: İSLAHİYE'DE YAĞAN YAĞMUR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ - Haberler
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