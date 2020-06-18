Son dakika haberi: İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı
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Son dakika haberi: İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı

Son dakika güncel haberi... İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PTT şubesinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede görevli 7 personel de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

18.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:16

İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PTT şubesinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede görevli 7 personel de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gaziantep'te bir PTT çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmalarında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B. ile teması belirlendi. Bunun üzerine ekipler H.M.B. ve şubede çalışan diğer 6 personel hakkında karantina kararı aldı. Personellerin evlerine gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen ve girişi de şerit çekilerek kapatılan PTT şubesi de tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı.

Son dakika haberi: İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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