Son dakika haberi... İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri
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Son dakika haberi... İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Son dakika haberi... İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri
05.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:42

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsla düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılabileceği, düğün ve nikahların en fazla 1 saatte tamamlanacağı, nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşlar, uygulamayı desteklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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