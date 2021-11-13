Son dakika haberi | İSLAHİYE'DE EV YANGINI
Son dakika haberler: GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan Keyfo Köse'nin evinin oturma odasında yangın çıktı. Odayı saran alevleri görenleri ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahalesiyle yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı. Köse ailesi ve apartman sakinlerinin korku yaşadığı ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın maddi zarara yol açtı.