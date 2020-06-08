Son dakika haberi: İslahiye'de anız yangını söndürüldü
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Son dakika haberi: İslahiye'de anız yangını söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapmış 25 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberi: İslahiye'de anız yangını söndürüldü
08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:01

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapmış 25 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkisindeki hasadı yapılmış tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçiler, traktörlerle müdahale etti.

Ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından 25 dönüm alandaki anız yangını, ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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