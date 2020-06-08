Son dakika haberi: İslahiye'de anız yangını söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapmış 25 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapmış 25 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkisindeki hasadı yapılmış tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçiler, traktörlerle müdahale etti.

Ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından 25 dönüm alandaki anız yangını, ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: AA