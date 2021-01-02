Son dakika haberi... İskoçya derbisini tek golle Rangers kazandı
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Son dakika haberi... İskoçya derbisini tek golle Rangers kazandı

02.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:30
Son dakika haberi... İskoçya derbisini tek golle Rangers kazandı

Son dakika haberi... İskoçya 1. Futbol Ligi'nde iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Celtic'i 1-0 yenen Rangers kazandı.

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Celtic'i 1-0 yenen Rangers kazandı.

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla ligin açık ara favorisi konumuna gelen namağlup lider Rangers, rakibi Celtic'i ligin 22. haftasında Ibrox Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Rangers, Callum McGregor'un 70. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Celtic'te Nir Bitton, 62. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Son 9 sezondur üst üste şampiyonluğa uzanan Celtic ise 3 maç eksiği ve 43 puanla ikinci sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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