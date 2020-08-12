Son dakika haberi: İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var
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Son dakika haberi: İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

Son dakika haberi: İskoçya'da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel kazaları da beraberinde getirdi.

Son dakika haberi: İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var
12.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:14

İskoçya'da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel kazaları da beraberinde getirdi.  Yolcu treni raydan çıktı, kaza yerinde ağır yaralıların olduğu öğrenildi.

İskoçya'nın doğusunda bulunan Stonehaven bölgesinde tren, yerel saatle 09: 40 sıralarında raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazaya bölgedeki sağanak yağışların sonucu meydana gelen selin sebep olduğu ifade edildi. İskoç medyası, kaza noktasına çok sayıda acil durum, sağlık ve itfaiye ekibinin gönderildiğini duyurdu. Öte yandan, ağır yaralıların olduğu ifade edilirken; can kaybının olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI:  SON DERECE CİDDİ BİR OLAY

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Son derece ciddi bir olay" dedi. Öte yandan, kaza bölgesine hava ambulansı ve 30 acil durum aracının sevk edildiği aktarıldı.

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Kaynak: DHA

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