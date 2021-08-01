Son dakika haberi: İskilip polisinden sahte para operasyonu
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Son dakika haberi: İskilip polisinden sahte para operasyonu

Son dakika haberi: İskilip polisinden sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde piyasaya sahte para süren şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde piyasaya sahte para süren şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 42 bin 500 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesi ilçe hayvan pazarında piyasaya sahte para sürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu A.K. adlı zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 31 bin 50 TL sahte para ve yine diğer olaylarda kullanılan 11 bin 500 TL sahte para ele geçirildi.

Şüpheli A.K. emniyette alınan ifadesinin ardından ardından adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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