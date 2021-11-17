Son dakika haberi: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 61 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 11 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., C.K., R.B. ile C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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