Son dakika haberi... İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
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Son dakika haberi... İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Son dakika haberi... İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ö.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 6 adet boyları 20 ile 90 cm arasında değişen dişi Hint keniviri, 4 adet Captagon ile 1 adet özel reçeteye tabi hap, C.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 605 gram sentetik kannabionid, 1 adet hassas terazi, 66 gram sıvı amg, G.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 802 gram sentetik kannabionid, 488 gram sıvı amg, 78 gram toz halinde amg maddesi, 17 adet özel reçeteye tabi neorantin, 4 bin 45 lira para, F.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği ve 22 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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