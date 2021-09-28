Son dakika haberi! İskenderun'da malzeme deposunda yangın (2) - Haberler
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Son dakika haberi! İskenderun'da malzeme deposunda yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İskenderun'da malzeme deposunda yangın (2)

Son dakika gündem haberine göre SÖNDÜRÜLDÜHatay'ın İskenderun ilçesinde, bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Büyük çapta hasara yol açan yangın, bölgede de korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri
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