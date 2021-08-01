Son dakika haberi! İskenderun'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs bu defa kardeşini öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İskenderun'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs bu defa kardeşini öldürdü Hatay'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi bu kez kardeşini öldürdü.