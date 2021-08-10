Son dakika haberi | İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (2)
Son dakika haberi: SÖNDÜRÜLDÜHatay'da, İskenderun Körfezi'ndeki 1 No'lu park sahasında yük boşaltma sırası beklenirken, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi.
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Hatay'da, İskenderun Körfezi'ndeki 1 No'lu park sahasında yük boşaltma sırası beklenirken, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ