Son dakika haberi | İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (2)
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Son dakika haberi | İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (2)

Son dakika haberi | İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SÖNDÜRÜLDÜHatay'da, İskenderun Körfezi'ndeki 1 No'lu park sahasında yük boşaltma sırası beklenirken, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'da, İskenderun Körfezi'ndeki 1 No'lu park sahasında yük boşaltma sırası beklenirken, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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