Son dakika haberleri... İSKENDERUN AÇIKLARINDA KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN (1)
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Son dakika haberleri... İSKENDERUN AÇIKLARINDA KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN (1)

Son dakika haberleri... İSKENDERUN AÇIKLARINDA KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında, konteyner gemisinde yangın çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında, konteyner gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Libya'dan yola çıktığı öğrenilen, Komorlar bandıralı konteyner gemisinde, İskenderun Körfezi'ndeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'Manassa Flower-M' isimli gemideki alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... İSKENDERUN AÇIKLARINDA KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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