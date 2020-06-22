Son dakika haberi! İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu
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Son dakika haberi! İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu

Gelen son dakika haberine göre İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu -Sivas'ta bir otomobilin kaputunda yattığı için araç sahibi tarafından işkence edilen sokak kedisi, genç bir hayvan sever tarafından sahiplenilip sağlığına kavuşturuldu Sivas'ta bir otomobilin kaputunda yattığı için araç...

22.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:18

İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu

-Sivas'ta bir otomobilin kaputunda yattığı için araç sahibi tarafından işkence edilen sokak kedisi, genç bir hayvan sever tarafından sahiplenilip sağlığına kavuşturuldu

SİVAS - Sivas'ta bir otomobilin kaputunda yattığı için araç sahibi tarafından işkence edilen sokak kedini, genç bir hayvan sever tarafından sahiplenilip sağlığına kavuşturuldu.

İddialara göre, Huzur mahallesinde geçtiğimiz aylarda bir şahıs, aracının kaput kısmında yatan kediyi sopayla dövdü. Dişleri ve bacağı kırılan kedi bir süre sokakta yaşam mücadelesini sürdürdü. Vücudunun farklı bölümlerinden yaralanan kedi, 19 yaşındaki havan sever Mine İlayda Çelik tarafından sahiplenildi. Çelik tarafından 'Albay' ismi verilen yaralı kedi, Yenişehir mahallesinde bulunan ve Veteriner İrfan Şimşek'in işlettiği klinikte uzun uğraşlar sonucu sağlığına kavuştu. Genç hayvansever, evinde beslediği 10 kedinin yanı sıra mahallesinde bulunan bir çok hayvanında beslenmesini sağlıyor.

Mine İlayda Çelik, 'Albay' ismini verdiği kendinin gördüğü şiddet sonrası erkeklerden korktuğunu belirterek, "Bizim albayla tanışmamız, sokakta bir beyefendinin arabasının kaputuna yattığı için dövülmesiyle başladı. Albayı 1 hafta sonra tutabildik. Tuttuktan sonra hemen veterinere götürüp tedavilerini yaptırdık. Tamamen şiddet mağduru bir hayvandır. Ayağı hala kırık ve ayağını elletmiyor. O ayağına çok fazla tiki var. Bulduk, kurtardık. Şu an güzel bir hayat sürüyor. 8 yaşında ama şiddet mağduru ve erkeklerden de çok korkuyor. Biz 1 hafta boyunca tutamayınca Albay bir hanımefendinin kapısının önüne yatıyor. Kapı açılıyor ve kadın bu kedinin burada ne işi var diyerek bildiğiniz topuklu ayakkabıyla Albayın ayağına basıyor. Kendi kardeşlerim gördüler ve dakikasında bana söylediler. O şekilde albayı himayemize almaya çalışsak bile birkaç gün sonra himayemize alabildik. Albay şu an 8 yaşında ve pek fazla kimse sahiplenmek istemediği için benimle yaşıyor "şeklinde konuştu.

"Daha mutlu bir hayvan haline geldi"

Yaşadığı evde başka kedilerin de olduğunu ifade eden hayvan sever Mine İlayda Çelik, "Evde kedi kardeşleri var, yavru kedi arkadaşları var. Çok akıllı, insanları seven, erkeklerden hoşlanmayan bir ev kedisi haline dönüştü. Sıcak bir yuvası var. Artık bir kaportada yatmaktansa bir peteğin üzerinde ki yatağında yatıyor. Daha mutlu daha özverili bir hayvan haline geldi "

Son dakika haberi! İşkence edilen sokak kedisini sahiplenip sağlığına kavuşturdu

Kaynak: İHA

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