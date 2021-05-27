Son dakika haberi! İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor

Son dakika haberi! İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği Başkanı Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, önümüzdeki yıllarda en önemli sağlık sorunlarının başında işitme kaybının geleceğini bildirdi.

İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği Başkanı Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, önümüzdeki yıllarda en önemli sağlık sorunlarının başında işitme kaybının geleceğini bildirdi.

Ağaç, yaptığı yazılı açıklamada, işitme kaybının küresel bir sorun olduğunu, insanları yaşamdan ve umuttan uzaklaştırdığını ifade ederek, insanların yaşam tarzı, alışkanlıkları, gürültülü iş ve yaşam şartları, şehirleşme, ilaç yan etkileri, hazır gıda tüketimi gibi nedenlerin işitme kaybı sorununu tetiklediğini aktardı.

Birçok işitme kaybı vakasının da kulak enfeksiyonunun da etkili iyi önlemlerle önlenebileceğini belirten Ağaç, işitme kaybı riski taşıyan 1 milyardan fazla gencin, kronik kulak enfeksiyonlarından mustarip 200 milyon insanın doğru önlemler alındığı takdirde bu riskten kurtulabileceğine işaret etti.

Mehmet Emin Ağaç, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki 29 yıllık süreçte bizi bekleyen en önemli sağlık sorunlarının başında işitme kaybı gelmektedir. Gerek uluslararası sağlık örgütleri, gerek devletler, gerek ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları, gerekse de bireylere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde 1,5 milyar işitme kaybı sorunu yaşayan birey bulunurken, 2050'ye kadar bu sayının 2,5 milyarı bulacağı, 700 milyon kişinin ise rehabilitasyon hizmetine gerek duyacağı tahmin ediliyor."

Ağaç, yenilikçi ve uygun maliyetli işitme teknolojileri ya da klinik çözümlerinin işitme kaybı olan çoğu bireyin hayatını güzelleştirdiğini, yaşam tarzını iyileştirdiğini ancak bu çözümleri teknolojinin gücünü, güçlü halk sağlığı stratejileriyle birleştirerek, ekonomik açıdan geri kalmış ülkelere ve özellikle az hizmet alan insanlara ulaştırmak gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:55:20. #1.15#

title