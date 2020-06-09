Son dakika haberi: Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı
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Son dakika haberi: Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

Bir son dakika haberine göre 100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı.

Son dakika haberi: Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı
09.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:39

100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç küle döndü.

Olay akşam saatlerinde Düzce'de Çerkez Taşköprü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aykut S. idaresindeki 81 ABA 825 plakalı otomobil Çerkez Taşköprü kavşağında ışıkta durdu. Işıkta bekleyen otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etti. Bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ise yangın nedeni ile trafiğe kapalı yolu tek şeritten açtı. Soğutma çalışmalarının ardından araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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