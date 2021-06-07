Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar
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Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | 3. Sayfa

Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar Gazinoya çevrilen iş yerindeki 30 kişiye 140 bin TL ceza kesildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazinoya çevrilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri, içerideki gizli bölmede ışıkları...

Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar

Gazinoya çevrilen iş yerindeki 30 kişiye 140 bin TL ceza kesildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazinoya çevrilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri, içerideki gizli bölmede ışıkları kapatıp, sessiz bir şekilde beklerken bulduğu 30 kişiye ve iş yeri sahibine pandemi tedbirleri kapsamında 140 bin TL cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri çilingir vasıtasıyla girdikleri ruhsatsız olduğu belirtilen iş yerinde alkol sunumu yapıldığı ve Covid-19 tedbirlerinin ihlal edildiğini belirledi. İşyerine yapılan baskında 30 şahıs yakalandı. İşyerinde alkol sunumunun yapıldığını da belirleyen ekipler 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 19 kadının konsomatrislik yaptığı tespit edildi. İş yerinde bulunan 76 adet çeşitli marka ve ebattaki alkollü içecekler muhafaza altına alındı. İş yerinde bulunan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 şahsa toplam 94 bin 500 TL ve iş yeri sahibi A.K. isimli şahsa da Covid-19 tedbirlerine uymamaktan, ruhsatsız iş yeri açma ve çalıştırmaktan ve alkol sunumu yapmaktan 44 bin 780 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. İş yerinde konsomatrislik yaptığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu şahsın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

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