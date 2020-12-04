İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı

04.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:45

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri gerçek ve plastik mermi ile müdahale ederek 14 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri gerçek ve plastik mermi ile müdahale ederek 14 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyünde Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı protesto gerçekleştirdi. İşgalci İsrail güçleri ise Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı. Protesto sırasında aralarında 14 yaşında bir çocuk dahil en az 5 Filistinli yaralandı. Yaralanan çocuğun karnına gerçek mermi isabet ettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kafr Kaddum kasabası, Ramallah yakınlarındaki Beyt Sıra köyündeki protestolara da İsrail güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan Batı Şeria'da Cuma günleri, bazı köy ve kasabalarda yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı protesto düzenleniyor. Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimci olduğu tahmin ediliyor.

(İHA)

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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