Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
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Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı

Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 1 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 11'e yükseldi.

İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 1 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 11'e yükseldi.

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistinlilerin barışçıl gösterilerine İsrail askerleri plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Şuveyke beldesindeki gösterilerde 22 yaşındaki Maruf Ebu Ziyne'nin İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit düştüğü belirtildi.

Ebu Ziyne'nin de şehadetiyle işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit edilen Filistinli sayısı 11'e çıkmış oldu.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Eriha, Ramallah, Cenin ve El-Halil kentlerinde birer, Selfit kentinde 2, Nablus kentinde de 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtilmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA, şehit düşen Filistinlilerden birinin, El-Halil kentinin güneyindeki Er-Riyhiyye köyünde Yahudi yerleşimciler tarafından gerçek mermiyle başından vurulduğunu ve hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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