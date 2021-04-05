Son dakika haberi! İSG CEO'su Göral: Pandemi sürecinde iş ortaklarımıza ekonomik anlamda birçok olanak sağlıyoruz

Bir son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pandemi sürecinde iş ortaklarına ekonomik anlamda destek sağlayabilmek için birçok olanak sağladıklarını belirten, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, terminaldeki işletmelere yönelik...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pandemi sürecinde iş ortaklarına ekonomik anlamda destek sağlayabilmek için birçok olanak sağladıklarını belirten, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, terminaldeki işletmelere yönelik uygulamalar hakkında, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan asılsız iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Havalimanı yönetiminin en acil önceliğinin tüm paydaşlar için havalimanı operasyonlarının devamlılığını sağlamak olduğunu belirten İSG CEO'su Ersel Göral, İSG hisselerinin % 100'üne sahip olan MAHB Group'un Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getirdiğini, İSG'nin ve Türk sivil havacılık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

İSG CEO'su Ersel Göral, "İş ortaklarımızın bu krizi bizimle aşabilmelerine yardımcı olmak üzere imkanlarımız dahilinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Kira indiriminden, shop@saw e-ticaret platformu yatırımıyla mağazaların alışveriş imkanlarının genişletilmesine kadar birçok olanak sağladık. Pandemi döneminde destek olabilmek amacıyla 126 ticari kiracıya, havayollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon Euro tutarında indirim yaparak, kira destek programı sunduk" dedi.

"BAZI YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ersel Göral, "Bilindiği gibi, COVID-19 pandemisi, küresel ekonomiyi zorlamaya hala devam ederken, en sert etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın azalan yolcu trafiği ve bunun sonucunda meydana gelen finansal etki açısından içinde bulunduğu durum, sadece havalimanımıza özgü değil; dünya çapındaki tüm havalimanları, olumsuz etkileri yönetme ve azaltmada benzer zorluklarla karşı karşıyalar. Son günlerde bazı yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan "hiçbir vicdana sığmayan kiralar"; "işletme sahiplerine zulmedilmesi"; "işletmelerin teminat mektuplarının yakılması (pandemi nedeniyle)" ve "şirket yetkililerinin, esnaf, çalışanlar ve Türk hükümeti hakkında küçük düşüren açıklamalar yapmaları" gibi durumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine, havalimanı yönetiminin en acil önceliği tüm paydaşlar için havalimanı operasyonlarının devamlılığını sağlamaktır. İş ortaklarımızın bu krizi bizimle birlikte aşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla imkanlarımız dahilinde her türlü çabayı sarf ettik. Bu çabalar kapsamında yolcuların pandemi döneminde hava yolcuğuna güvenlerini yeniden tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Göral, İSG tarafından sağlanan bazı destekleri şöyle sıraladı:

• "Pandemi döneminde havalimanı hijyen önlemlerinin en yüksek uluslararası standartlarda karşılanması sağlandı. Öyle ki İstanbul Sabiha Gökçen, geçen Şubat ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen küresel Havalimanı Sağlık Akreditasyonunu alan ilk Grup havalimanı oldu.

• Kiracılara, havalimanının kapalı olduğu Nisan – Mayıs 2020 döneminde 2 ay için kira bedelleri tahakkuk ettirilmeyerek, finansal destek sağlandı. Ayrıca, iş ortaklarımızın nakit akışlarını rahatlamaya yardımcı olmak amacıyla 2020 Mart ayında ve Haziran – Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsamak üzere, toplam sekiz ay için hak sahibi kiracılara yüzde 50'ye varan oranlarda kira indirimi yapıldı.

• Kiracılara Nisan 2020'den Şubat 2021'e kadar geçen süre için herhangi bir gecikme faizi uygulanmadı.

• Havalimanındaki mağazalar için shop@saw e-ticaret platformunun geliştirilmesine ciddi tutarda yatırım yapıldı. Böylece havalimanındaki mağazaların, müşterilere erişiminin havalimanının fiziksel ortamının ötesinde genişletilmesi ve bu sayede havalimanındaki azalan trafiğin olumsuz etkisinin hafifletilmesi amaçlandı.

• Havalimanı ortamının pandemi sırasında yolcularımız için hijyenik açıdan güvenli olmasını sağlamak amacıyla teknolojiler devreye alındı ve böylece yolcu trafiğinin toparlanmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Aerobot, self-check-in kioskları, uyku kabinleri, ayrıca temassız bir havalimanı deneyimi için ilave self-check-in kioskları ve self-bagaj teslim bankoları bu teknolojilere dahil edildi.

• 126 ticari kiracıya, havayollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon Euro tutarında indirimle kira destek programı sunuldu. Bu tutarın 4 milyon Euro'luk kısmı bugüne kadar kullanıldı. Bununla birlikte, kiracıların bazı koşulları yerine getirmesi talep edildi. Örneğin bu kapsamda kiracılardan COVID-19 öncesi döneme ait olan ve vadesi gelmiş ödemeleri kapatmaları istendi. Bakiyelerin pandemi başlamadan önceki dönemde gerçekleşmiş olması nedeniyle bu adil bir talepti. Havalimanı işletmeleri de pandemiden finansal olarak olumsuz etkilenmektedir ve havalimanını vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için çalışır halde tutabilmemiz kritik önem taşımaktadır.

• Mağduriyetlerin ele alınması için adil bir süreç yürütüldü ve iletişim kanalları açık tutuldu. İtiraz etmek veya esnek bir ödeme planı talep etmek isteyen kiracıların bu istekleri, yönetim uygulamalarımız doğrultusunda değerlendirildi.

• Tüm bunlarla, kiracılara, Türkiye'deki diğer havalimanlarında sunulanlara ve MAHB Grubun diğer havalimanlarındaki kiracılara sağladığı kolaylıklara paralel şekilde destekler sağlanması amaçlandı."

MAHB Group'un Sabiha Gökçen'i gelişen bir şehir havalimanı ve güçlü bir bağlantı merkezi haline getirme kararlılığının yüksek olduğunu vurgulayan Göral, "Sabiha Gökçen'in pandemi döneminde sürekli olarak Avrupa'nın en işlek 5 havalimanı arasında yer alma başarısı da bu kararlılığı ortaya koymaktadır" dedi. Yüzde 100 MAHB Group iştiraki olan ISG'nin, 1 Mayıs 2008 tarihinden bu yana Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmeciliğini yürüttüğünü belirten Göral, şu bilgileri verdi:

"İSG'nin hisselerini 520 milyon Euro yatırımla satın alan MAHB Group, bugüne dek Savunma Sanayi Başkanlığı'na 922,9 milyon Euro kira bedeli ödemiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre şirketimizin 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı 75.000 kişilik istihdamla Türkiye ekonomisine 44 milyar dolarlık bir katma değer sağlayacağı hesaplanmıştır. MAHB Group, Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam etmekte, İSG'nin ve Türk sivil havacılık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı