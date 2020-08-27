Son dakika haberi! İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı
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Son dakika haberi! İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı

Son dakika haberine göre İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı Kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı.

27.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:08

İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı

- Kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır 16 yaralı

Kaynak: İHA

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