Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor
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Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor

Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İşçi Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde iş yükü artan motokuryelilerin sorunlarına dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı.

İşçi Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde iş yükü artan motokuryelilerin sorunlarına dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı.

Dernek üyeleri ile bazı motokuryeler, Levent'teki bir AVM'nin önünde toplandı.

İşçi Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karabudak, basın açıklamasında, salgınla motokuryelerin yükünün arttığını söyledi.

Hız baskısı nedeniyle iş kazalarının yaşandığını dile getiren Karabudak, "Motokurye işçilerinin kimi ofis-büro işçisi olarak, kimi ise taşımacılık iş kolunda çalışan olarak görünüyor. Motokurye çalışanlarının iş kolundaki bu karmaşaya son verilmeli, yapılan işe uygun iş kolu tespiti gerçekleştirilmelidir. Motosikletli kurye mesleği, çok tehlikeli işler arasına alınmalıdır." dedi.

Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor
Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor
Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor
Son dakika haberi! İşçi Dayanışma Derneği, motokurye işçileri için yasal güvence istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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