Son dakika haberi | İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı Son dakika haberine göre İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı Kilis'te, Erdoğan Aktaş isimli lokantacı pandemi süreci sonrası iş yerini açtığı günü vatandaşlara çorba dağıttı.

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

KİLİS - Kilis'te, Erdoğan Aktaş isimli lokantacı pandemi süreci sonrası iş yerini açtığı günü vatandaşlara çorba dağıttı.

20 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan Erdoğan Aktaş, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te te hayatın normalleşmeye başlaması nedeniyle lokantasını açar açmaz vatandaşlara çopra dağıttı. Erdoğan Aktaş, 20 Mart tarihinden beri iş yerinin kapalı olduğunu ifade ederek, "Bugün ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan ile bir yerimizi açıyoruz. Rabbim bizi ve ülkemizi bu korona virüsten bir an önce kurtarsın, eski günlerde olduğu gibi bereketli günlere geri dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA