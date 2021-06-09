Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti

Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da bijuteri dükkanı işleten Fatma K., kendisine ait iş yerinden 2 kadınla birlikte hırsızlık yapan A.C. (30) adlı erkeği yakalayıp polise teslim etti.

BURSA'da bijuteri dükkanı işleten Fatma K., kendisine ait iş yerinden 2 kadınla birlikte hırsızlık yapan A.C. (30) adlı erkeği yakalayıp polise teslim etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Bijuteri dükkanına gelen 2'si kadın, 3 kişi, toka ve gözlük gibi malzemeleri alıp cebine koydu. Durumu fark eden iş yeri sahibi Fatma K., şüphelilere müdahale etti. Kadınlar kaçarken Fatma K, A.C. adlı erkeği yakaladı. İhbar üzerine, adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, kadın şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti
Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti
Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:38:01. #1.16#

title