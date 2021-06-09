Son dakika haberi | İş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp, polis teslim etti

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da bijuteri dükkanı işleten Fatma K., kendisine ait iş yerinden 2 kadınla birlikte hırsızlık yapan A.C. (30) adlı erkeği yakalayıp polise teslim etti.