Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem haberi... Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
14.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:15
Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı binanın zemin katındaki kullanılmayan iş yerinde dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı.
Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, çevresindeki 5 palmiye ağacı da zarar gördü.
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Kaynak: AA