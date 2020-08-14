Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika gündem haberi... Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı. Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı binanın zemin katındaki kullanılmayan iş yerinde dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, çevresindeki 5 palmiye ağacı da zarar gördü. Kaynak: AA