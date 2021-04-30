Son dakika haberi... İş Sanat'ın çevrim içi atölyeleri çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Son dakika haberler: İş Sanat, çocuklar için eğlenceli ve eğitici çevrim içi atölyeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İş Sanat, çocuklar için eğlenceli ve eğitici çevrim içi atölyeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin hazırladığı, 2019 yılında 21 bini aşkın, 2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle ziyarete kapanmadan önceki 2,5 ayda ise 5 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan atölyeler, İş Sanat'ın YouTube kanalı üzerinden çocuklarla buluşuyor.

Bugüne kadar 30 binden fazla erişime ulaşan atölyeler yeni bölümleriyle sanatı öğretirken sevdirmeyi sürdürüyor. İlk bölümü İş Sanat'ın 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yayınlanan Kumbara Atölyesi'nde kolay malzemelerle evde kumbara yapmayı öğrenen çocuklar "Kumbara Afişi Yapalım" ile kendi afişlerini tasarlayacak.

Çocuklar, "Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım" ile gelecekte kumbaranın nasıl olacağını anlatan bir öykü yazacak.

"Çocuklar İçin Oyunlar" serisinde Kumbara, Hayal Dünyası, Katı Sızı Gaz, Kelime Oyunu, Köşe Kapmaca, Noktalar ve Kutular, Pazar Çantam, Resimli Sözlük, Tersini Yap, Yansıma oyunları yer alırken, katılımcılar "Kedi Simba" ile bir yandan sanat eserleri yapımını öğrenirken bir yandan da resimli öykü yazmanın tadına varacak.

Atölye Pikolo ile hazırlanan Atölye Buluşmaları serisi "Zamanlar Arası Sanat Yolculuğu"nda çocuklar, "Zamanlar Arası Türk Sanatçılar" başlığında Fahrelnissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Füreya Koral ve Fikret Mualla'nın eserleriyle tanışacak.

"5 Kıta 5 Sanatçı" ile devam eden seride, Yayoi Kusama, Romuald Hazoume, James Rizzi, Niki de Saint Phalle ve Judy Watson yer alıyor. Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce'nin hazırladığı Kitap ve Çizim Atölyesi'nin yeni bölümleri de çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani