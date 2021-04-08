TOKAT İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI; MERAKLI KALABALIK TEDBİRLERİ HİÇE SAYDI

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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 3 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 3 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yangını izledi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Şehit Erkan Yiğit Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin çatısında çıktı. İş merkezinin giriş katında bulunan pide dükkanının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalığın ise meraklı gözlerle yangını izleyip, koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı