İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel

TRABZON'da, bir iş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Davut B. (19) ve Ramazan Y. (18) yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - TRABZON'da, bir iş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Davut B. (19) ve Ramazan Y. (18) yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ş.K. (19) ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İki grup arasına bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Davut B. ile Ramazan Y., yaralandı. Yaralılar kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.Olay sonrası kaçan şüpheli de suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Son Dakika Haberleri

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