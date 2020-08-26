Son dakika haberi! İş makinesinin lastiğinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktı Son dakika haberleri... İş makinesinin lastiğinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iş makinesinin lastiğinde 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İş makinesinin lastiğinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktı ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iş makinesinin lastiğinde 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda durumundan şüphelendiği iş makinesini durdurdu. Yapılan aramada iş makinesinin lastiğine gizlenmiş 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan jandarma ekipleri ismi açıklanmayan iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı. Kaynak: DHA