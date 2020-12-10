Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
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Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu

10.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:47
Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu

Son dakika haberler: ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, iş makineleriyle yol çalışması yapılırken, Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen, 50 metrekarelik tarihi yapıya rastlanıldı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, iş makineleriyle yol çalışması yapılırken, Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen, 50 metrekarelik tarihi yapıya rastlanıldı. Korumaya alınan yapının hamam, ibadethane ya da oda mezar olduğu değerlendiriliyor.

Döşemealtı ilçesinde çoğunlukla Selçuklu dönemine ait eserlerin yer aldığı Evdirhan bölgesinde belediye ekipleri, yol çalışması yapmak istedi. İş makineleriyle bölgeye giden Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, yüksek gerilim hattının da geçtiği yolu düzeltmek istedikleri sırada tarihi yapıya rastladı.

İBADETHANE, HAMAM YA DA ODA MEZARAntalya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından gelen uzman ekip, yapının üzerindeki toprağın dikkatli alınmasını sağladı. Korumaya alınan bölgedeki çalışmalar sonlandırılıp, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Yaklaşık 5 metrekarelik tarihi yapının ibadethane, hamam ya da bölgede daha önce bulunan oda mezar olduğu sanılıyor. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından tarihi yapının ne olduğu netlik kazanacak.Döşemaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Durali Altun, tarihi yapıya rastladıklarında heyecanlandıklarını, bölgedeki çalışmaları durdurduklarını söyledi. Altun, "Şu anda bu yapının ne olduğu tam kesinlik kazanmadı. Hamam, ibadethane ya da oda mezar olabilir. Burada çoğunlukla Selçuklu dönemine ait eserler, yapılar çıkıyor. Bu bölgedeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Esere rastlayınca çok heyecanlandık ve müze yetkilileri ile paylaştık. İnceleme sürüyor, ne olduğu çalışmalar tamamlanınca netleşecek" dedi.

Etrafında yerleşim yerleri bulunan, çift yönlü toprak yolun ortasında kalan tarihi yapının, mahallede oturanların da ilgisini çektiği gözlendi.


Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu
Son dakika haberi: İş makineleriyle yol çalışmasında Selçuklu döneminden yapı bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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