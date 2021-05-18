Son dakika haberi: İş kazası geçiren adam ağır şekilde yaralandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işçi fabrikada çalıştığı esnada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işçi fabrikada çalıştığı esnada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Filyos beldesinde meydana geldi. Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'nda çalışan Nazım Köktürk (47) adlı işçi, değirmen bölümünde çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları Köktürk 'ü kurtarmaya çalışarak 112 Acil Servisi aradı. Ağır şekilde yaralanan işçi Köktürk, sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından işçinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı