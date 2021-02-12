Son dakika haberi | İş insanı Uğur Akkuş: 2021'de Türkiye, Amerika ve Avrupa'nın ihracat merkezi olacak

İş insanı Uğur Akkuş, 2021'in 'Türkiye'ye Yatırım Yılı' olacağını söyleyerek, koronavirüs salgınının Çin'den tüm dünyaya yayılması ile Çin'e uygulanan ekonomik ambargonun Türkiye'yi alternatif üretim yeri konumuna getireceğini aktardı. Akkuş, yeni dönemde bilişim ve teknoloji alanında Türkiye'nin Amerika ve Avrupa için alternatif pazar yeri olacağını da belirtti.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, seçimlerden sonra ABD'nin yeni döneminde tüm dünyayı ve Türkiye'yi nelerin beklediğini yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akkuş, ABD'nin yeni döneminde büyük yatırım fonları ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden aldığı duyuma göre dijitalleşme alanında G20 ülkelerine 2021'de büyük yatırımların olacağını aktardı.

Konu ile ilgili Akkuş, "2020'de pandeminin etkisiyle birçok sektör durma noktasına geldi. 2021 ise yatırım açısından 2020'nin yaralarının sarılacağı bir yıl olacak. Koronavirüsün etkisiyle tüm dünya dijital bir devrim yaşadı. Son ABD ziyaretimizde yatırımcıların dijitalleşmeyle ilgili bilişim şirketlerine yöneldiklerini gördük. G20 ülkelerinden biri olarak bilişim ve teknoloji şirketlerinin işletme bazında merkezi olabilecek konumda yer alıyoruz. Bugün ABD'deki bir telefon şirketi Hindistan'da bulunan bir call shop'tan hizmet alıyor. Siz ABD'deki bir telefon şirketini aradığınızda aslında Hindistan'a bağlanıyorsunuz ve oradan hizmet alıyorsunuz. Hindistan da bir G20 ülkesidir ve oradaki işgücü kullanılır. Amerika'daki bilişim şirketlerinin de büyük yatırımlarının bu ayağını tamamlayacak noktanın Türkiye olacağını düşünüyorum. Türkiye bulunduğu konumla Orta Doğu ve Avrupa'nın merkezinde yer alması, genç ve nitelikli nüfusu, nüfusun eğitimli olması bakımından bu yatırımlar için en ideal noktada bulunuyor" dedi.

"DİJİTALE YATIRIM YAPAN ŞİRKETLER ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN LİDERİ OLACAK"

Pandemiyle tüm dünyada dijital devrim yaşandığını söyleyen Akkuş, 2021'de Türkiye'nin yerli ve milli blockchain kripto parasını hayata geçireceğini ilk kez açıkladı. Akkuş, hayatın her alanında dijitalleşmenin var olduğunu belirterek, "Bilişim şirketi kurduk ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli blockchain kripto parasını hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Projenin yatırım bedeli 20 milyon lira olacak. Yazılım ekibimizle blockchain yazılımını bitirdik, şubat ayı sonunda detaylarını lansmanımızda anlatacağız. A&S Yatırım Holding olarak hayata geçireceğimiz blockchain kripto para Amerika'daki borsalarda da rahat alınıp satılabilecek. Özellikle yazılımının da tüm dünyaya ihraç edilebileceği bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi bu işin nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Dijitale yatırım yapan şirketler önümüzdeki 10 yılın lideri olacak. Şirketlerin bu değişime hızlıca ayak uydurması şart" diye konuştu.

BİLİŞİM-IT, SAĞLIK, İNŞAAT SEKTÖRLERİNE 1 MİLYAR 700 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPIYOR

Akkuş, "2020'de medikal malzeme alanında Hadımköy'de Türkiye'nin en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdik. 2021'de maskenin yanında tulum, önlük, eldiven gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Avrupa ve Amerika'ya ihracatını yapacağız. Pandemiyle birlikte kamp sektörü de ön plana çıktı. İnsanlar artık karavanlarda yaşıyor, Avrupa'nın karavan üreticileri Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye şu anda karavan ihraç eder konumda. İnsanlar artık doğayla iç içe olmak istiyor. Bununla ilgili olarak biz de pilot bölge seçtiğimiz İzmir'de 12 şiddetinde depreme dayanıklı ekolojik villalar hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Doğayla iç içe, kendi bahçesinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bu projenin lansmanını Nisan ayında yapacağız" ifadelerini kullandı.

2021'de 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaşarak, 1 milyar 700 milyon liralık yatırımı Türkiye'ye kazandırmayı planladıklarını söyleyen Akkuş, bine yakın kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini, yatırım yapacakları alanların ise bilişim-IT, sağlık, inşaat sektörleri olacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı