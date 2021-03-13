Son dakika haberi: İş hayatındaki kadınların uzun kovid yaşama olasılığı erkeklerden 5 kat daha fazla
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: İş hayatındaki kadınların uzun kovid yaşama olasılığı erkeklerden 5 kat daha fazla

13.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:57
Son dakika haberi: İş hayatındaki kadınların uzun kovid yaşama olasılığı erkeklerden 5 kat daha fazla

Son dakika haberleri... İngiliz hükümetine danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan iş hayatına atılan kadınların, aynı yaş grubundaki erkeklere göre 'Uzun Kovid' geliştirme olasılığı beş kat daha fazla olduğu belirtildi.

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan iş hayatına atılan kadınların, aynı yaş grubundaki erkeklere göre 'Uzun Kovid' geliştirme olasılığı beş kat daha fazla olduğu belirtildi.

İngiltere'de hükümete, bir çok alanda danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan araştırmaya göre; iş hayatına atılan kadınların Uzun Kovid geliştirme olasılığının erkeklerden 5 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Buna göre koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatan 50 yaş altındaki iş kadınları, erkeklere göre 5 kat daha fazla koronavirüse bağlı olası yeni maluliyet bildiriyor. Bu kadınların nefes darlığı yaşama olasılığı erkeklere göre 6 kat fazlayken hastaneden taburcu edildikten sonra yorgunluk yaşama olasılığı ise erkeklerden 2 kat daha fazla olduğu belirtildi. Uluslararası Şiddetli Akut Solunum ve Ortaya Çıkan Enfeksiyon Konsorsiyumu (Isaric) grubundan elde edilen ve SAGE'ye sunulan bulguların henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığı ancak iş hayatındaki kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere göre Uzun Kovid belirtilerini daha fazla yaşadığını ortaya koydu.

UZUN KOVİD NEDİR?

Bazı insanlar için koronavirüs (Kovid-19), enfeksiyon geçtikten sonra haftalar veya aylar süren semptomlara neden olabiliyor. Bu bazen Kovid-19 sonrası sendrom veya "uzun kovid" olarak adlandırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Caner Erkin Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İş hayatındaki kadınların uzun kovid yaşama olasılığı erkeklerden 5 kat daha fazla - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:01:35. #1.16#
title