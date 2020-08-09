Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı

Son dakika güncel haberine göre Türkiye İş Bankası, önemli bir yeniliğe daha imza atarak 5 yıl önce sanal POS'larında kabul etmeye başladığı, 1,2 milyar kullanıcısı olan WeChat Pay ile ödeme yöntemini fiziki üye iş yerlerinin kullanımına açtı.

Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı
09.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:25

Türkiye İş Bankası, önemli bir yeniliğe daha imza atarak 5 yıl önce sanal POS'larında kabul etmeye başladığı, 1,2 milyar kullanıcısı olan WeChat Pay ile ödeme yöntemini fiziki üye iş yerlerinin kullanımına açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm gelirleri açısından büyük potansiyel teşkil eden Çinli turistler, günlük hayatlarının önemli bir parçası olan WeChat sosyal medya uygulaması üzerinden artık Türkiye'de de ödeme yapabilecek.

İş Bankası, bundan 5 yıl önce gerek online turizm hizmetlerine ödeme altyapısı sunmak gerekse yerel üreticilerin e-ticaret üzerinden Çin pazarına daha kolay satış yapabilmelerini sağlamak ve böylece Türkiye'nin e-ihracat hacmini artırmak için Çin'in en yaygın ödeme yöntemi olan WeChat Pay'i sanal POS'larına entegre etmişti.

İş Bankası TenPay Payment Technologies Co. LTD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde WeChat Pay kabulünü fiziki üye iş yerlerine de taşıdı. Böylece İş Bankası, Çin'in en popüler mobil ödeme yöntemlerinden birisi olan WeChat Pay ödeme yöntemini sanal POS uygulamasından sonra fiziki POS cihazlarında ve Maximum İşyerim uygulamasında da kabul etmeye başladı. İş Bankası POS cihazını kullanan 500 binin üzerindeki farklı noktada artık hem TL hem CNY para birimi üzerinden WeChat Pay uygulamasını kullanan turistlerden mobil ödeme kabulü yapılabilir hale geldi.

İş Bankası'nın tüm POS cihazlarında teknik çalışmalarını tamamladığı ve ödeme kabulüne hazır hale getirdiği bu geliştirme sayesinde, Türkiye'ye gelecek Çinli turistler uçak bileti alımından, otel rezervasyonuna ve Türkiye'de yapacakları tüm alışverişlerde kendi ödeme alışkanlıklarını Türkiye'de de güvenli ve rahat bir şekilde sürdürebilecek.

"Elektronik kanallar üzerinden sunduğumuz ödeme çözümlerini zenginleştiriyoruz"

Açıklamada, İş Bankası ve WeChat Pay arasındaki süregelen iş birliğinin bir üst boyuta taşındığı bu yeni uygulamaya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmelerinin artık bir zorunluluk halini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün elektronik kanallar üzerinden sunduğumuz ödeme çözümlerini zenginleştiriyoruz. Üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz dünyanın farklı yerlerinde geçerli farklı yerel ödeme yöntemleri sayesinde yerel işletmelerimizin hem uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyor hem de ülkemize gelen turistleri kendi ülkelerindeki ödeme alışkanlıklarını güvenli ve kolay bir şekilde devam ettirerek alışveriş yapmaya cesaretlendiriyoruz. Bugün İş Bankası fiziki ve sanal POS üye iş yerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 53 ülkede geçerli olan, özellikle Avrupa, Çin ve Rusya'da sıkça kullanılan 36 adet alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor.

Bundan 5 yıl önce başlattığımız WeChat Pay ile ödeme kabulü, yerel işletmelerimizin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmak ve e-ihracat gelirlerini artırmaya yönelik olarak WeChat Pay ödeme yönteminin bankamız Sanal POS'larına entegrasyonu şeklindeydi. Bugün ise bu iş birliğini ülkemizin geneline yaygın 500 binin üzerindeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren üye iş yerlerindeki fiziki POS'larımıza taşıdık. WeChat Pay ödeme yönteminin İş Bankası sanal ve fiziki POS'larında kabulü sayesinde Çinli misafirlerimiz alışık oldukları WeChat Pay ödeme yöntemi ile daha ülkemize gelmeden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonunu yapabiliyor, ülkemize geldikten sonra da, alışverişlerini fiziki POS'larımız üzerinden yine WeChat Pay uygulaması üzerinden güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor."

"Çinli turistler, ülkelerindeki ödeme davranışlarını ülkemizde de devam ettirebilecek"

Özellikle Kovid-19 ile birlikte ertelenen turistik seyahatlerin hızlanarak artması ile birlikte ülke ekonomisi açısından turizm gelirlerinin çok önemli hale geleceğini vurgulayan Sezen, "Ülkemiz ekonomisine olan kararlı desteğimizin bir parçası olan bu geliştirme sayesinde, en büyük potansiyeli taşıyan Çinli turistler kendi ülkelerindeki ödeme davranışlarını ülkemizde de devam ettirebiliyor olacak. Çinli turistlere finansal anlamda sunulan bu ideal deneyim, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olmasına değer katacaktır. Geçmişte Çinli turistlerin ödeme ihtiyaçları için UnionPay ve Alipay ödeme yöntemlerini ülkemize getirmiştik. Bu son hamle ile Çin'de yaygın kullanıma sahip tüm ödeme yöntemlerini gerek sanal gerekse fiziki iş yerlerimizin kullanımına açmış olduk." ifadelerini kullandı.

WeChat Pay Bölge Direktörü Jeff Hu ise "WeChat Pay'in misyonu Çinli tüketicilere sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimi ile hızlı ve güvenli bir ödeme hizmeti sunmaktır. Yerel ortaklarla çalışarak Türkiye'deki üye iş yerlerinde WeChat Pay'i etkinleştirmek istiyoruz. Sadece online ödeme yolculuğunu dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda kişisel ödeme senaryolarını da optimize ederek uygun ödeme deneyimini yaratarak genişletmek için Türkiye İş Bankası ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cenk Eren Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 12:28:26. #1.15#
title