Son dakika haberi... İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: BU SÜREÇ ZORLU BİR SÜREÇ
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Son dakika haberi... İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: BU SÜREÇ ZORLU BİR SÜREÇ

Bir son dakika haberine göre TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, pandemi sürecindeki ekonomik gelişmelere değinerek, "IMF 2020 yılı için küresel daralma tahminini yüzde 4.9 yani yüzde 5 düzeyinde küresel daralma tahmin ediyor.

Son dakika haberi... İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: BU SÜREÇ ZORLU BİR SÜREÇ
11.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:06
TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, pandemi sürecindeki ekonomik gelişmelere değinerek, "IMF 2020 yılı için küresel daralma tahminini yüzde 4.9 yani yüzde 5 düzeyinde küresel daralma tahmin ediyor. Bunun Amerika'da yüzde 8, Euro alanında da yüzde 10.2 küçülme beklentisini işaret ediyor. Bunlar çok ciddi rakamlar" şeklinde konuştu.  

Türkiye İş Bankası, Koç Üniversitesi, Bayındır Sağlık Grubu sağlık alanında enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili işbirliğine imza attı. Üniversite ve iş dünyası işbirliğinde yerli bir inisiyatif olduğu belirtilen Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda araştırma merkezinin yapacağı çalışmalar anlatıldı. Tanıtım toplantısına katılan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkilerine değindi. 

"BU SÜREÇ ZORLU BİR SÜREÇ" 

"Bu süreç zorlu bir süreç" diyen Adnan Bali, "Hala daha devam ediyor. Nereye gideceği konusunda da çok farklı senaryo ve görüşler var. Şu ana kadar 700 binden fazla insanı dünya ölçeğinde kaybettik. Bizde de 6 bine yakın insanımız maalesef hayatını kaybetti. Sadece bu boyutla değil bir süre sonra bütün ülkeler ekonomiyle sağlık riski arasında tercihler yapmak zorunda kaldılar. Çünkü hayatın durma seviyesi öyle bir noktaya geldi ki bu defa bambaşka problemlerle karşılaşılacak olundu. Nitekim şu an IMF 2020 yılı için küresel daralma tahminini yüzde 4.9 yani yüzde 5 düzeyinde küresel daralma tahmin ediyor. Bunun Amerika'da yüzde 8, Euro alanında da yüzde 10.2 küçülme beklentisini işaret ediyor. Bunlar çok ciddi rakamlar" ifadelerini kullandı. 

"25 MİLYON TL KAYNAK AKTARACAĞIZ"Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi ile ilgili konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "İş Bankası olarak biz Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'ne 5 yıl süreyle 25 milyon TL kaynak aktaracağız. Tabii ki bu sadece kaynak aktarmayla sınırlı kalmayacak. Bu çalışmaları hep beraber sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Tanıtım toplantısında konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise araştırma merkezi için, "Gerçek araştırma öne çıkıyor. Dünyanın en iyi dergilerinde yayınlar yapılabilecek, dünyanın en etkili aşısı ve tanısı olsun, tedavisi olsun, insan kaynağı geliştirmesi olsun bilgi üretimi olsun. Bu alanlarda en üst düzey çalışmaları yapabiliyoruz. Türkiye'de bu ölçekte kurulmuş ilk ve tek merkezdir" diye konuştu

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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