Son dakika haberi | İŞ ADAMI SÜLEYMAN TOPLUSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberleri: Kubilay ÖZEV /DHA İstanbulKalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Gamze ŞİMŞEK- Kubilay ÖZEV/DHA İstanbul

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Toplusoy'un cenazesi bugün Çekmeköy'de bulunan Ensar Camii'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları, Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ali Ağaoğlu, "Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Çok daha verimli olacaktı. Kader böyle. Allah yattığı yeri cennet etsin" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toplusoy'un cenazesi Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Görüntü dökümü

------------------Cenaze törenine gelen kişiler-Cenaze töreninde ayakta bekleyen kişiler -Cenaze törenindeki çelenkler-Süleyman Toplusoy'un tabutu-Tabut başında Kuran okuyan hocalar-Cenazeye katılan Ali Ağaoğlu -Ali Ağaoğlu ile röp-Cenaze namazının kılınması -Tabutun taşınması-Tabutun cenaze aracına konulması-Cenazeye katılanların dağılması

-Genel ve detay

Kaynak: DHA