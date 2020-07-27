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Son dakika haberi | İrfan Buz'dan Bursaspor'a veda mesajı

Son dakika spor haberi: İrfan Buz, yeşil-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi | İrfan Buz'dan Bursaspor'a veda mesajı
27.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:17

İrfan Buz, yeşil-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig hayallerini yitiren Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, öğle saatlerinde oyuncular ve personelle vedalaşarak Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden ayrıldı. Buz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evim gibi gördüğüm Bursaspor camiasında 24 Haziran itibariyle göreve başladım ve ekibimle birlikte tüm enerjimizi Süper Lig'e çıkmak üzere kullandık. Bu kısa süre içerisinde takımımızla pozitif bir ivme yakalamamıza rağmen maalesef şampiyonluğa ulaşamadık. Hiçbir karşılık beklemeden aldığımız bu görevi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Bursasporumuz en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm Bursaspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalbim her zaman bu şehirle olacak." - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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