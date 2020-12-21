Son dakika haberi... İranlı sosyal medya fenomeni İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek
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Son dakika haberi... İranlı sosyal medya fenomeni İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

21.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:31
Son dakika haberi... İranlı sosyal medya fenomeni İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen, polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Beyoğlu'nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen, polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatmıştı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, yurda "Girişi İhtiyaten Engelli" olan İranlı sosyal medya fenomeni, dün Kağıthane'ye bağlı Emniyetevler Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hatemi, İl Göç İdaresi'ndeki işlemler için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edildiği belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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