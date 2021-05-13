Son dakika haberi | İran sınırında bir Özel Harekat polisi şehit oldu (2)

Son dakika haberleri: EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSALIĞI MESAJIEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İran hududunda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSALIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İran hududunda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda Aktaş, şu ifadeleri kullandı: "13 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı/Doğubeyazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla gönderilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman Özel Harekat polisimiz Veli Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı