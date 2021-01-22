Son dakika haberi: İran Petrol Bakanı Zengene: "Yaptırımlar kalkarsa çok kısa sürede pazar buluruz"

Son dakika haberlerine göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin petrol satışının son günlerde yükselişe geçtiğini ve yaptırımların kalkması halinde kısa sürede pazar bulabileceklerini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin petrol satışının son günlerde yükselişe geçtiğini ve yaptırımların kalkması halinde kısa sürede pazar bulabileceklerini söyledi.

Başkent Tahran'daki 25. Petrol, Doğal Gaz, Petrokimya ve Rafineri Fuarına katılan Zengene, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları ve ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

İran petrol sanayisine yönelik ABD yaptırımlarının başarısız olduğunu savunan Zengene, "İran'ın petrol ihracatı son günlerde büyük bir yükselişe geçti ve parası da ulaşıyor. Elden giden pazarın tekrar dönmesiyle ilgili bir endişemiz yok. Yaptırımlar kalkarsa müşteriler tekrar bize yönelir çünkü satıcıları çeşitlendirmek isterler. Yaptırımlar kalkarsa, çok kısa sürede pazar bulur, para transferini yapar ve eski şartlara döneriz." ifadelerini kullandı.

Petrol takası için kimseyle müzakere yapmadıklarını aktaran Zengene, yaptırımlar henüz kalkmadığı için petrol satışıyla ilgili oranları paylaşmayacağını belirtti.

Biden döneminde yaptırımların kalkması ve petrol ihracatının akıbetiyle ilgili sorulan bir soruya Zengene, "Ben kahin değilim ancak siyasi makamlarımız çok açık mesajlar verdi." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun