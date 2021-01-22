Son dakika haberi: İran Petrol Bakanı Zengene: "Yaptırımlar kalkarsa çok kısa sürede pazar buluruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: İran Petrol Bakanı Zengene: "Yaptırımlar kalkarsa çok kısa sürede pazar buluruz"

22.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:20
Son dakika haberi: İran Petrol Bakanı Zengene:

Son dakika haberlerine göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin petrol satışının son günlerde yükselişe geçtiğini ve yaptırımların kalkması halinde kısa sürede pazar bulabileceklerini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin petrol satışının son günlerde yükselişe geçtiğini ve yaptırımların kalkması halinde kısa sürede pazar bulabileceklerini söyledi.

Başkent Tahran'daki 25. Petrol, Doğal Gaz, Petrokimya ve Rafineri Fuarına katılan Zengene, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları ve ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

İran petrol sanayisine yönelik ABD yaptırımlarının başarısız olduğunu savunan Zengene, "İran'ın petrol ihracatı son günlerde büyük bir yükselişe geçti ve parası da ulaşıyor. Elden giden pazarın tekrar dönmesiyle ilgili bir endişemiz yok. Yaptırımlar kalkarsa müşteriler tekrar bize yönelir çünkü satıcıları çeşitlendirmek isterler. Yaptırımlar kalkarsa, çok kısa sürede pazar bulur, para transferini yapar ve eski şartlara döneriz." ifadelerini kullandı.

Petrol takası için kimseyle müzakere yapmadıklarını aktaran Zengene, yaptırımlar henüz kalkmadığı için petrol satışıyla ilgili oranları paylaşmayacağını belirtti.

Biden döneminde yaptırımların kalkması ve petrol ihracatının akıbetiyle ilgili sorulan bir soruya Zengene, "Ben kahin değilim ancak siyasi makamlarımız çok açık mesajlar verdi." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Mustafa Cengiz Josef De Souza Ömer Ali Şahiner Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Deprem Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İran Petrol Bakanı Zengene: "Yaptırımlar kalkarsa çok kısa sürede pazar buluruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:49:49. #1.14#
title