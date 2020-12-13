Son dakika haberi! İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi

13.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:56
Son dakika haberi! İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi

Gelen son dakika haberine göre İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na göre (ICANA) Ferhengi, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin bölgede çok güçlü komşular olduğunu belirterek, "Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerine işaret eden Ferhengi, "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık." diye konuştu.

Ferhengi, Ankara-Tahran ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:

"Düşman, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturmanın peşinde. Komşular olarak hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeliyiz. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu. Herkesi yanlışlarını kabul etmeye ve birliğe davet ediyorum."

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İlgili Haberler

İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar için tepki
İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar için tepki
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Samatta Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 14:58:47. #1.15#
title