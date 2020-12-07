Son dakika haberi: İran, Kovid-19 hastası Azerbaycanlı aktivistlere "tedavi engeli" iddiasını reddetti
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Son dakika haberi: İran, Kovid-19 hastası Azerbaycanlı aktivistlere "tedavi engeli" iddiasını reddetti

07.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:20
Son dakika haberi: İran, Kovid-19 hastası Azerbaycanlı aktivistlere

Son dakika haberi: İran'da Erdebil Adliyesi Genel Başkanı Nasir Atabeti, İran'da Azerbaycanlı aktivistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği yönündeki iddiaları reddetti.

İran'da Erdebil Adliyesi Genel Başkanı Nasir Atabeti, İran'da Azerbaycanlı aktivistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği yönündeki iddiaları reddetti.

Atabeti, yaptığı açıklamada Erdebil eyaletinde bulunan cezaevlerindeki tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Kovid-19 salgınına yakalanan ya da şüpheli durumda kimsenin olmadığını ifade etti.

Başkan Atabeti, eyaletteki tıp fakültesi ve sağlık görevlilerinin gerekli kontrolü düzenli olarak yaptığını belirtti.

Diğer yandan Erdebil Cezaevleri Genel Müdürü Mücteba Hüseyni de şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan kimsenin olmadığını söyledi.

Hüseyni, eyalette bulunan 8 cezaevindeki sağlık görevlilerinin her gün tutukluları sağlık taramasından geçirdiğini ve test yaptıklarını aktardı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde, Erdebil Cezaevi'nde öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri taşıyan aralarında İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler Abbas Lisani, Yusuf Kari ve Ali Vasıki'nin de bulunduğu bazı mahkumlara cezaevi yönetiminin tedavi izni vermediği öne sürülmüştü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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