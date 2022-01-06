Son dakika haberi: İran: "Kazakistan'da sorunlar diyalog ile çözülmeli"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaparak, " Kazakistan'da sorunlar diyalog ile çözülmeli" açıklamasında bulundu.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle ülke genelinde gösteriler düzenlenmesinin ardından Kazakistan'ın tamamında olağanüstü hal ilan edilmişti. Birçok ülkenin yanı sıra İran Dışişleri Bakanlığından da Kazakistan'a yönelik açıklama geldi. Kazakistan'daki gelişmeleri dikkatle yakından takip ettiklerini belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kazakistan'da halkın ve hükümetin sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dost ve kardeş Kazakistan hükümeti ve halkı hiçbir yabancı müdahale olmadan sorunlarını kendi aralarında konuşarak çözmelidirler" açıklamasında bulundu. Hatipzade, "Kazakistan'ın güvenliği ve istikrarı bizim için önemli. Yabancı güçlerin Kazakistan'daki sorunları kendi çıkarları için kullanmalarına izin verilmemeli. Kazakistan'a bir an önce istikrarın gelmesini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi.

Devam eden gösterilerde 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 317 kişi ise yaralandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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