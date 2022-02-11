Son dakika haberi | İran istihbaratına çalışan çete MİT tarafından çökertildi

İSTANBUL (DHA) - İRAN istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çete, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; By Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjari'nin, İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında oldukları ortaya çıkarıldı. Sağlam ve Sanjari'nin İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanihajiabad'dan talimat aldıkları tespit edildi. İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam ve ekibine aralıklarla 150 bin dolar ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerince ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi.

İran istihbaratına çalışan Ali Ghahramanihajiabad, Ekim 2021'de İhsan Sağlam'dan Türkiye'ye kaçan İranlı S.G.'nin ülkeye getirilmesini istedi. Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahimihajisarayi'nin, S.G.'nin Zonguldak'taki adresini tespit etmesinin ardından İhsan Sağlam ve eski TSK mensubu Kamil Taşçı devreye girdi. Plan kapsamında Taşçı, S.G.'yi Zonguldak'tan alıp İran sınır hattına götürmekle görevlendirildi. MİT, kaçırma planını deşifre ederek bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile paylaştı. MİT ve İstanbul TEM ekiplerinin koordineli çalışması ile iki İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İran uyruklu 3 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. 14 kişi, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.