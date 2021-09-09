Son dakika haberi! İran, Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İran, Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurdu

Son dakika haberi! İran, Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurdu
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınırdaki bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınırdaki bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşuna olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, sabah saatlerinde İran topçu birliklerinin Sidekan bölgesini vurduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 6 Eylül'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı "terör gruplarını" ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyini hedef alabileceklerini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Okay Yokuşlu Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! İran, Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:26:41. #1.14#

title